हाथियों के अनुशासन की मुरीद हुई दुनिया, लोग बोले जानवरों से सबक ले इंसान

नई दिल्ली। इंसान और जानवरों ( Animals ) का याराना बेहद पुराना है। ऐसा बहुत कुछ है जो हम जानवरों से सीख सकते हैं और इसी से जुड़ा एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हाथियों के अनुशासन का कायल हो गया।

लॉकडाउन में हार्दिक और क्रुणाल ने बिस्तर पर खेला Table Tennis, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ VIDEO

भारतीय वन सेवा ( IFS ) अधिकारी सुशांता नंदा ( Sushanta Nanda ) ने इस वीडियो को अपने ट्वीटर हैंडल से साझा किया है। इसमें देखा जा सकता है कि हाथियों का एक बड़ा झुंड को बहुत ही अनुशासित तरीके से एक कतार में चल रहा है। जो कि वाकई अद्भूत है।

When will we humans learn this type of disciplin. Reminds me of school day walk in single line.



Just wondering y god created human's coz we r good at messing up everything.