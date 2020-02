हाथी का बच्चा गिर गया था कुएं में, फिर इन लोगों ने किया काबिले तारीफ काम

नई दिल्ली: जानवर बेजुबान होते हैं। ऐसे में हमें उनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। ऐसी ही इंसानियत की मिसाल कायम की है झारखंड के लोगों ने। जहां उन्होंने गुमला जिले में एक हाथी ( Elephant ) के बच्चे को बचाया। हाथी का बच्चा बनटोली गांव के पास से गुजरते समय कुएं में गिर गया था। स्थानीय लोगों ने सुबह देखा कि हाथी का बच्चा कुएं में फंसा है और उसे मदद की जरूरत है, तो तुरंत वहां पहुंच गए।

Heartwarming pictures of how intelligently the team @dfogumla and villagers using Archimedes’s physical law of buoyancy save an elephant calf who had fell in a well. They pumped water into well to float the elephant to surface. Great work. @Forest_Dept_GOJ pic.twitter.com/DP8ydrctsp