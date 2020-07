नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हाथी (Elephant) की तस्वीर खूब काफी वायरल (Viral Photo) हो रही है। वायरल हो रही तस्वीर में हाथी के अनोखे हेयरस्टाइल के लोग दीवाने हो गए हैं। फोटो में हाथी (Elephant) का हेयरस्टाइल (Hairstyle) देखने लायक है। गजराज की इस तस्वीर को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुधा रामने (Sudha Ramen) ने अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से हाथी का फोटो शेयर किया है। तस्वीर के कैप्शन में Sudha ने लिखा है कि "बॉब-कट सेनगामालम हाथी"।

She is famously known as "Bob-cut Sengamalam" who has a huge fan club just for her hair style. You can see her at Sri Rajagopalaswamy Temple, Mannargudi, Tamilnadu.

Pics from Internet. pic.twitter.com/KINN8FHOV3