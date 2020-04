Video: कुएं में जाकर गिर गया हाथी, क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू

नई दिल्ली। कर्नाटक (Karnataka) के मलई महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य(Malai Mahadeshwara Wildlife Sanctuary) में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम लगभग घंटों की मशक्कत के बाद उसे निकाल सकी। ग्रामीणों ने कुएं से गुर्राने की आवाज सुनकर पास जाकर देखा तो कुएं में हाथी की बच्चा (elephant video) गिरा था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

पहले वीडियो देखें

Rescued the male elephant fallen into agricultural well in Hoogyam ,MM Hills Wildlife Sanctuary.Thanks to villagers ,police ,media and forest frontline staff for cooperating.

