गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए जलाई थी मोमबत्तियां, घर ही जल उठा

नई दिल्ली।

गर्लफ्रेंड को प्रपोज ( Propose to Girlfriend ) करने के चक्कर में एक युवक के घर में आग ( Fire in House ) लग गई। जिसके कारण घर में रखा सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। दरअसल, युवक ने लड़की को प्रपोज ( Boy Propose to GF ) करने के लिए घर में मोमबत्तियां जलाई ( Lit Candles ) थी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही घर में आग लग गई।

सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ( Fire Brigade ) ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, प्रेमी जोड़े ( Love Couple ) पूरी तरह सुरक्षित हैं। मामला इंग्लैंड ( England ) के साउथ यॉर्कशार का है। जहां एक शख्स ने गर्लफ्रेंड को शादी ( Wedding ) के लिए प्रपोज करने के लिए घर बुलाया था। इससे पहले शख्स ने फ्लैट को अच्छे सजाया। गुब्बारे टांगे, म्यूजिक सिस्टम लगवाया और सैंकड़ों मोमबत्तियां जलाईं।

THREAD: Look closely. What do you see? That's right, hundreds of tea light candles! 🕯️ Want to know what happened here? We thought you did. It involves a romantic proposal that didn't quite go to plan, and includes an important lesson around candle use. Lets go! ⬇️ pic.twitter.com/p8aU6pQAUF

गर्लफ्रेंड को खुद लेने गया घर

पूरा तामजाम करने के बाद उसने लड़की को डिनर पर इनवाइट किया। शख्स उसे लेने के लिए उसके घर गया। जब लौटकर आकर देखा तो फ्लैट में आग लग रही थी। हालांकि, पड़ोसियों ने इसकी जानकारी पहले ही फायर ब्रिगेड को दी। जब तक आग बुझती सब जलकर राख हो गया।

It had also been filled with balloons (yep, that's what you can see in this photo) and, as you'd expect, a nice bottle of wine... 🥂



This was going to be the scene of a romantic proposal and the occupant, a chap who we shall not name, had really gone to town! 😍👏



⬇️ pic.twitter.com/9BS8R0Nsx6