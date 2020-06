Photographer ने लिया नन्ही गिलहरी का इंटरव्यू ! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

नई दिल्ली। 7 हफ्ते के एक लाल गिलहरी का वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे बेहद प्यारी आवाजें निकाल रहा है। इस वायरल वीडियो को वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर (Wildlife Photographer) डैनी कॉर्नर (Dani Connor )ने ट्वीटर पर पोस्ट किया है। इस विडियो के कैप्सन में डैनी ने लिखा है कि मैंने एक 7 हफ्ते का गिलहरी के सामने अपना माइक्रोफोन रख दिया।

I have recently become a “mum” to four baby red squirrels after their mum was unfortunately hit by a car. Over the past two weeks, they have gained my trust and recognise my voice. They remain in the wild and I visit them every day. ☺️ pic.twitter.com/2TsXNB8yTw

FAQ

Why are you so close? Their mother was killed by a car. The entire time they have been on the ground, I have been in the forest with them.



Would they have survived without you? Unlikely. Even if at 6 weeks old they were able to forage, they would have died from dehydration.