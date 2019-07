FaceApp: ये ऐप बना रही है लोगों को बूढ़ा, आप भी देख सकते हैं कैसे लगेंगे बुढ़ापे में आप

नई दिल्ली: मार्केट में आजकल कई तरह की ऐप हैं, जिनकी मदद से लोग कई तरह के काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक फेसऐप ( FaceApp ) काफी ट्रेंड कर रहा है, जो कि भारत में काफी फेमस हो रहा है। लगभग हर कोई इस ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो इस ऐप में कई फीचर्स हैं, लेकिन इसमें एक फीचर्स है चेहरो को बूढ़ा दिखाने वाला जो कि ट्रेंड ( trend ) में है। तो चलिए जानते हैं इस ऐप में ऐसा क्या है जो लोगों को बूढ़ा दिखा रहा है।

Gotta admit im a pretty handsome mofo. Retweet this and give it a shot yourself.

3,2,1...Go. #Faceappchallenge pic. Twitter .com/aQCA0KR39R