किसान एकता मोर्चा का पेज ब्लॉक किए जाने लेकर फेसबुक ने दी यह सफाई

नई दिल्ली। किसान एकता मोर्चा ( Kisan Ekta Morcha ) पेज के निलंबन के पीछे के कारण को स्पष्ट करते हुए, सोशल मीडिया के दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक ने सोमवार को कहा कि इसकी स्वचालित प्रणालियों (ऑटोमेटेड सिस्टम) ने पेज पर एकाएक गतिविधियों को बढ़ा पाया और इसे "स्पैम" के रूप में चिह्नित किया।

मोबाइल फोन कंपनियों के लिए मोदी सरकार ने जारी किए सख्त नए नियम, अब उठाना होगा यह जरूरी कदम

कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि पेज को 3 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया था। दरअसल, फेसबुक ने रविवार को किसान एकता मोर्चा के पेज को कथित तौर पर "स्पैम पर प्लेटफॉर्म के सामुदायिक मानक" के खिलाफ जाने के लिए ब्लॉक कर दिया था। किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे पेज को बाद में बहाल कर दिया गया।

एक फेसबुक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा, "हमारी समीक्षा के अनुसार हमारे स्वचालित सिस्टम ने फेसबुक पेज www.facebook.com/kisanektamorcha पर एक बढ़ी हुई गतिविधि को पाया और इसे स्पैम के रूप में चिह्नित किया, जो हमारे सामुदायिक मानकों का उल्लंघन करता है। जब हम इसके संदर्भ को लेकर जागरूक हुए तो हमने 3 घंटे से भी कम समय में पेज को पुनर्स्थापित कर दिया।"

The vast majority of our work fighting spam is done automatically using recognizable patterns of problematic behaviour. For example, if an account is posting over & over in quick succession that’s a strong sign something is wrong: Facebook spokesperson https://t.co/6AI3EvsfVm