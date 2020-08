Broiler चिकन में मिला कोरोना वायरस, सोशल मीडिया पर छाया मैसेज, डर के चलते लोगों ने बनाई दूरियां

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) के डर से ज्यादातर लोगों ने नॉनवेज से दूरियां बना ली हैं। उन्हें लगता है कि इन दिनों इसे खाना सुरक्षित नहीं है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई बार अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। इन दिनों Broiler Chicken में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण मिलने की खबर सामने आ रही है। जिसमें चिकन न खाने की सलाह दी जा रही है। इस खबर के वायरल होते ही लोग नॉनवेज खाने से डरने लगे है। दावा किया जा रहा है कि इस मैसेज के बाद से करीब 1 लाख करोड़ रुपए की चिकन इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है।

Claim: Novel Coronavirus has been found in broiler chicken#PIBFactCheck: This is #FakeNews. There is no record of #Coronavirus in broiler chicken. pic.twitter.com/DzO7yZdhrE