Patrika Fact Finder: पतंजलि की Coronil दवा को सरकार ने दी मंजूरी? जानें क्या है सच

नई दिल्ली।

Patrika Fact Finder: पतंजलि ( Patanjali ) की कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा ( Coronavirus Vaccine ) कोरोनिल ( Coronil for Covid-19 Patients ) पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय ( Ministry of AYUSH ) ने रोक लगाई थी। मंत्रालय ने पतंजलि संस्थान को इस दवा के बारे में विस्तृत विवरण देने के लिए कहा था।

वहीं, पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ( Acharya Balakrishna ) ने कहा है कि उन्होंने आयुष मंत्रालय के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। इसी बीच अब एक पत्र सोशल मीडिया ( Social Media ) पर वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि पतंजलि की कोरोनिल दवा को आयुष मंत्रालय ने अनुमति दे दी है। बता दें कि 23 जून को पतंजलि ने कोरोना वायरस ( COVID-19 virus ) के इलाज का दावा करते हुए कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। आयुष मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जताते हुए दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी।

#Coronil get approval from @moayush of AYUSH, Government of India pic.twitter.com/jTLmT8palT

क्या है दावा?

दरअसल, एक पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पत्र में लिखा गया है कि पतंजलि ने आयुष मंत्रालय को जवाब दे दिया है। मंत्रालय को क्लिनिकल ट्रायल, ट्रायल साइट की जानकारी, स्टडी प्रोटोकॉल से जुड़े सभी दस्तावेज सौंप गए हैं। इस पत्र के आधार पर दावा किया जा रहा है कि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को दवा के लिए अप्रूव दे दिया है।

आयुर्वेद के विरोधी सावधान

आयुष मंत्रालय ने पतंजलि कोरोनिल coronil को परमिशन दे दी है। जय भारत।

आयुष मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ

Now We have received approval letter from the Ayush ministry