क्या गृह मंत्री अमित शाह भी हैं कोरोना वायरस से संक्रमित, जानें वायरल पोस्ट का सच

नई दिल्ली।

देश में कोरोना ( coronavirus ) का कहर जारी है। अब तक इस वायरस ( COVID-19 ) की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 हजार से ज्यादा लोग इस वायरस ( Coronavirus outbreak ) की चपेट में आ चुके है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना ( COVID-19 India ) के कहर के बीच अफवाहों ( Coronavirus Rumors ) का दौर भी जारी है। सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ( Home Minister Amit Shah ) भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन, सरकारी एजेंसी प्रेस इनफॉर्मेशन ब्‍यूरो ने इस खबर को फेक करार दिया है।

क्या है दावा

सोशल मीडिया पर एक न्यूज चैनल के स्क्रीनशॉट को शेयर किया जा रहा है। इस पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के नीचे ब्रेकिंग के रूप में लिखा हुआ है, 'गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं।'

A morphed image being shared on social media cites a prominent Hindi news channel claiming Union Home Minister @amitshah has been infected with #COVID19



The image is #Fake and aims to spread confusion. Please do not share or forward it. pic.twitter.com/3evj8DFUiA