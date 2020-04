क्या कोरोना के चलते सरकार ने रिटायरमेंट उम्र सीमा घटाकर 50 साल कर दिया है? जानें सच

नई दिल्ली। सोशल मीडिया आए दिन कई खबरें वायरल होती है। इनमें से ज्यादातर खबरें फेक ही होती है। हाल ही में एक ऐसी ही फेक न्यूज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। ख़बर के मुताबिक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों ( government employees) की रिटायरमेंट उम्र (retirement age) 60 साल से घटाकर 50 साल करने वाली है।

25 अप्रैल को The Sen Times नाम की एक वेबसाइट ने इस खबर को छापा था। खबर में दावा किया गया है कि सरकार ये फैसला कोरोना संकट के चलते उठा सकती है।

इतना ही नहीं अपने बयानों से खबरों में बने रहने वाले बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज एक ट्वीट करके इस बात को और हवा दे दी। उन्होंने ट्वीट में दावा किया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को घटाकर 50 साल करने का फैसला किया है।

Reducing DA and retirement age of government employees to 50 years is a self defeating proposal which Govt if it has already implemented must withdraw before being forced to withdraw by a revolt