क्या WHO के प्रोटोकॉल के मुताबिक 10 जून तक रहेगा भारत में लॉकडाउन? जानें क्या है सच्चाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस(coronavirus) का प्रकोप भारत में बढ़ता जा रहा है। रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। ताजे आकड़ों के मुताबिक देश में अब तक देश में कोरोना से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 4000 से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार हो गया है।

कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलने को रोकने के लिए सरकार ने 21 दिनों का लॉकडाउन (lockdown ) लगाया था। जो 14 अप्रैल तक चलेगा। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन (lockdown )की अवधि को बढ़ा कर 10 जून करने वाली है।

क्या है दावा?

दरअसल, सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हो रही है। वॉट्सऐप पर लोग दावा कर रहे हैं कि ये WHO की एक रिपोर्ट है। जिसमें लिखा है कि WHO ने लॉकडाउन को लेकर एक प्रोटोकॉल दिया है। भारत अभी इस प्रोटोकॉल के दूसरे चरण में है

तस्वीर को शेयर करते हुए लोग दावा कर रहे हैं। WHO के इस प्रोटोकॉल के तहत पहले 1 दिन का लॉकडाउन किया जाता है और फिर इसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन होता है। 21 दिन के बाद , 5 दिन सब खुला रहेगा। इसके बाद 28 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा। फिर 5 दिन गैप और इसके बाद 15 दिन का लॉकडाउन।

लोगों का दावा है मोदी सरकार WHO के इसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। यही वजह है पहले 22 मार्च को 1 दिन और फिर 24 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन । अब 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आराम होगा और फिर 20 अप्रैल से 18 मई के लिए 28 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। अगर इश दौरान तक कोरोना ठिक हो जाता है तो ठिक है वरना फिर से 15 दिनों का लॉकडाउन यानी 25 मई से 10 जून सब कुछ बंद हो जाएगा।

#PIBFactCheck



Claim : A so-called circular, said to be from WHO is floating around on whatsapp, saying that it has announced a lockdown schedule.



Fact : WHO has already tweeted it as Fake