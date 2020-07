नई दिल्ली। भारत और नेपाल ( India Nepal Tension ) के बीच चल रहे तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। नेपाल लगातार अपनी नई चालों से विवाद को जन्म दे रहा है। एक बार फिर नेपाल ने भारत ( India Nepal Border ) की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है। नया विवाद पैदा करते हुए नेपाल ने भारत-नेपाल बॉर्डर ( Indo-Nepal border ) पर भारतीय क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण ( Road Construction ) को रोक दिया। इतना ही नहीं उसने भारतीय जमीन पर अपना अधिकार भी जताया। नेपाल की इन्हीं हरकतों की वजह से कई फेक न्यूज भी जमकर वायरल हो रहा है।

हाल ही में Binsa Adesh नाम के शख्स ने सोशल मीडिया पर एक ड्रोन की तस्वीर शेयर की है। तस्वीर के साथ शख्स दावा किया है कि नेपाली सेना ने भारत के जासूसी ड्रोन को गिरा दिया। एक अन्य ट्विटर यूज़र Irmak Idoya ने भी यह तस्वीर इसी दावे के साथ साझा किया है।

Nepal Army shot down an Indian spying quadcopter in Darkachua along India Nepal border.

It Had intruded 90 meters in Nepal side of India-Nepal border. pic.twitter.com/s1ZHm4EA6c