क्या जानबूझकर धीमे खेल रहे थे धोनी? ट्विटर पर फैंस ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) के मैचों में रविवार को टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक अहम मैच खेला गया। जहां इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपनी पहली हार का स्वाद चखा। बर्मिघम में इंग्लिश टीम ने शानदार बल्लेबाजी और जबरदस्त गेंदबाजी के चलते भारत को 31 रनों से मात दे दी। ऐसे में अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो भी खासतौर पर मध्यक्रम पर। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव ( Kedar Jadhav ) की बल्लेबाजी पर लोग बूरी तरह बिफर गए।

#INDvENG What was difficult to understand was the fact, that Dhoni was a the crease & there was no attempt to at least make an effort to try it by playing the big shots. It looked like Dhoni and Jadhav were not interested in playing any aggressive shots.