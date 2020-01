BCCI की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी का नाम न होने से भड़के फैंस, बोले- 'बोर्ड शायद भूल गया'

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट में वैसे तो कई खिलाड़ी हुए, जिन्होंने टीम को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन बात जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( MS Dhoni ) की हो तो ये सब मुकाम छोटे पड़ते हुए नजर आते हैं। धोनी ने टीम इंडिया को कई सीरीज और दो बार वर्ल्ड कप भी जिताया, जिसमें एक टी-20 विश्व कप और 50 ओवर का विश्व कप शामिल है। लेकिन गुरुवार को जब बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची से उनका नाम नादारद नजर आया, तो हर कोई हैरान रह गया।

The BCCI announces the Annual Player Contracts for Team India (Senior Men) for the period from October 2019 to September 2020.



Saini, Mayank, Shreyas, Washington and Deepak Chahar get annual player contracts.



More details here - https://t.co/84iIn1vs9B #TeamIndia pic.twitter.com/S6ZPq7FBt1 — BCCI (@BCCI) January 16, 2020

दरअसल, गुरुवार को बीसीसीआई ( BCCI ) ने केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची जारी की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं था। बीसीसीआी ने अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक के लिए केंद्रीय अनुबंधों का ऐलान किया है। ऐसे में इन अटकलों में फिर तेजी आ गई कि क्या धोनी अब संन्यास ले लेंगे? वहीं माही के फैंस लिस्ट में नाम शामिल न होने से काफी नाराज हैं और ट्विटर पर फैंस अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लोगों के निशाने पर सीधे तौर पर बीसीसीआई बोर्ड है और लोग उन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

धोनी को बीसीसीआी के कॉन्ट्रेंक्ट में किसी भी ग्रेड में जगह नहीं दी गई है। लोगों ने इस पर अपना गुस्सा निकालते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी। एक यूजर ने लिखा कि धोनी का नाम लिस्ट में नहीं है क्या ये टाइपिंग की गलती है? अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इससे पहले तक धोनी को पिछले सालतक एक ग्रेड में रखा गया था, जहां उन्हें हर साला 5 करोड़ रुपये मिलते थे। धोनी का लिस्ट में शामिल न होना कई सवाल खड़े करता है। क्या धोनी संन्यास लेने वाले हैं? हालांकि, इस पर धोनी की तरफ से अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। वहीं मुख्य कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में कहा था कि धोनी जल्दी ही वनडे क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं ताकि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करके टी20 विश्व कप के लिये दावा पुख्ता कर सकें।