राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रेस सेक्रेटरी ने किया था ऑनलाइन खाना ऑर्डर, लेकिन नहीं हुई डिलीवरी! लेना पड़ा ट्विटर का सहारा

नई दिल्ली: आज के बदलते दौर में सब कुछ आसान सा हो गया है। सुविधाएं इतनी है कि बस फोन के बटन दबाने की देर है। कहीं जाना है तो कैब बुला लो, कुछ खाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर देकर खाना मांगा लो। मतलब हर चीज की सुविधा। वहीं अगर आप खाना ऑनलाइन ऑर्डर करें और आपके पास न पहुंचे तो आपको कैसा लगेगा। स्वाभाविक है काफी गुस्सा आएगा। ऐसा ही कुछ भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( ramnath kovind ) के प्रेस सेक्रेटरी अशोक मलिक के साथ हुआ। चलिए पूरा मामला जानते हैं।

दरअसल, रविवार यानि 26 मई को अशोक मलिक ( ashok malik ) ने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया। लेकिन खाना उन तक पहुंचा नहीं और सबसे खास बात ये रही कि उनको मैसेज में बताया गया कि आपका खाने की डिलीवरी हो चुकी है। इसके बाद मलिक ने ट्विटर का सहारा लेते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा 'मेरा ऑर्डर नंबर #41953910736 मुझे डिलीवर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे टेक्सट मेसेज के जरिए सूचित किया गया है कि ऑर्डर डिलीवर हो चुका है! इससे पहले के मैसेज में डिलीवरी ब्वॉय का जो नंबर आया था, वो भी स्विच ऑफ है। कृपया मदद करें।'

Dear @swiggy_in @SwiggyCares order #41953910736 not delivered, but I’ve received a text message saying delivery complete! Delivery man’s number, which I was texted earlier, is switched off. Please help