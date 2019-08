फॉरेस्ट ऑफिसर ने निभाई अपनी 'असली ड्यूटी', प्लास्टिक वेस्ट से सजाया खूबसूरत बगीचा

नई दिल्ली। प्लास्टिक कचरा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। प्लास्टिक के रियूज, रिड्यूस और रिसाइकल के लिए वैश्विक स्तर पर कवायद चल रही है। इसी बीच एक फॉरेस्ट ऑफिसर का अनोखा आइडिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

ऑफिसर ने कोलड्रिंक की पुरानी बोतलों को फूलों के गमले में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही पुराने और बेकार टायरों को भी पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को उनका प्लास्टिक वेस्ट ठिकाने लगाने का यूनिक तरीका बेहद पसंद आ रहा है।

Now this is #innovation. One of our range officer decided to use #plastic bottles for #gardening. Also Utilised other kind of waste materials. Providing solution to many problems. pic.twitter.com/J5Kcp62uyO — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 29, 2019

पुरानी प्लास्टिक की बोतलों से बागवानी

ऑफिसर के इस काबिल कारनामे के बारे में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी परवीन कासवान ने ट्विटर पर साझा किया। अधिकारी ने तारीफ करते हुए लिखा, 'इसे कहते हैं 'इनोवेशन'। हमारे एक रेंज ऑफिसर ने पुरानी प्लास्टिक की बोतलों को बागवानी में इस्तेमाल करने का अनोखा तरीका अपनाया है। इसके साथ ही वेस्ट मटेरियलों का भी बेहतर इस्तेमाल कई समस्याओं का माकूल समाधान निकाला है।'

His other works. He has utilised these material on a good scale, not just using 2-3 bottles or tyres. pic.twitter.com/PLbxVipb3R — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 29, 2019

दोबारा किया ट्वीट

अधिकारी के इस ट्वीट को हजारों यूजर्स ने लाइक किया है। लोगों को रेंज ऑफिसर की यह कोशिश बहुत पसंद आ रही है। कई यूजर्स ने जमकर इसकी तारीफ।

इसके बाद IFS अधिकारी ने एक और ट्वीट कर पूरे बगीचे की फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा कि ऑफिसर ने सिर्फ 2-3 बोतल ही नहीं, प्लास्टिक वेस्ट को इस्तेमाल में लाने के नायाब तरीकों का इस्तेमाल किया है।

Since many are happy with his work. Sharing some more innovative works of his. This he do apart from his daily duty. pic.twitter.com/RRaKNBNeKG — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 30, 2019

सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

अधिकारी द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को देखकर वाकई लगता है कि प्लास्टिक का सही इस्तेमाल कर हम इस समस्या को काफी हद तक ठिकाने लगा सकते हैं। अधिकारी ने पूरे बगीचे की सजावट कर रखी है कि उसे देखने वाले हर इंसान को कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। IFS अधिकारी ने बताया कि अफसर ये सब काम अपनी डेली ड्यूटी पूरी करने के बाद करते हैं।