सोशल मीडिया पर किया जा है दावा पीएम नरेंद्र मोदी बांट रहे हैं फ्री में लेपटॉप, जानें सच्चाई

नई दिल्ली: देश में हुए लोकसभा चुनाव ( lok sabha election ) में पीएम नरेंद्र मोदी ने शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया। मोदी अब दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसी बात को लेकर सोशल मीडिया ( social media ) पर एक मैसेज बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। व्हाट्सएप्प पर इस मैसेज को बड़ी ही तेजी से फैलाया जा रहा है। साथ ही लोग इसको एक-दूसरे को शेयर भी कर रहे हैं।

क्या है वायरल मैसेज में

व्हाट्सएप्प पर एक मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस मैसेजे में दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की खुशी में वो लोगों को फ्री में लेपटॉप बांट रहे हैं। मैसेज में लिखा है 'नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की खुशी में मेक इन इंडिया के तहत 2 करोड़ों युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान किया है, अभी तक 30 लाख युवा सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं अब आपकी बारी है अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन जल्द से जल्द सबमिट करें- http://modi-laptop.sarkari-yojana-culb.in' इसके बाद ये मैसेज जिस किसी को भी मिला वो इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहा है, ताकि फ्री में लेपटॉप मिल सके।

FAKE NEWS ALERT

Cyber crime unit of @DelhiPolice has already arrested the accused behind this fake message being circulated on WhatsApp. There is no such free laptop scheme. Pls do not believe and pay any amount to them. #SpreadTheWord pic.twitter.com/weCOoUNO9t