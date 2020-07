कपल के अरमानों पर बंदर ने फेरा पानी, जंगल में काट रहे थे एनिवर्सरी केक, तभी मारा झपट्टा

नई दिल्ली। शादी की सालगिराह (Wedding Anniversary) हर किसी के लिए खास होती है। तभी इस स्पेशल मौके को सेलिब्रेट करने के लिए अक्सर लोग विशेष प्लान बनाते हैं। ऐसी ही कुछ तैयारी एक कपल ने भी की थी। वे अपनी एनिवर्सरी का जश्न मनाने के लिए जंगल (Forrest) गए थे। यहां वे हरी-भरी वादियों के बीच केक काट रहे थे। मगर तभी उनके सारे अरमानों पर एक बंदर ने पानी फेर दिया। कपल ने जैसे ही केक काटा, तभी अचानक आए बंदर ने इस पर झपट्टा (Monkey Grab The Cake) मारा और इसे लेकर पेड़ पर चढ़ गया। इस मजेदार घटना का वीडियो फॉरेस्ट अधिकारी ने शेयर किया है। जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं।

