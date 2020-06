Video: डॉक्टरों ने कहा कभी नहीं चल सकता है बच्चा, घर आते ही लगा दौड़ने !

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान कर देना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बच्चा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात ये है कि डॉक्टर ने एक दिन पहले ही कहा था कि बच्चा कभी चल नहीं सकता।

डेलीमेल के मुताबिक 5 वर्षीय बच्चा का नाम कैमडेन ब्रूक्स हैनसन (Camden Brooks Hanson) है । कैमडेन पैदा होने के साथ सेरेबेलर एट्रोफी से पीडित है। ये ब्रेन के उस जगह को अफेक्ट करता है, जो समन्वय, संतुलन और भाषण सहित कार्यों को नियंत्रित करता है।

Since we all could use a little happiness in our lives these days❤️ My youngest son (age 5) has progressive cerebellar atrophy and is physically handicapped. He also has 10 therapies a week. Today, he finally took independent steps!! #MyHero #NeverGiveUp pic.twitter.com/HZhU2yt6sH