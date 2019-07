धोनी के शांत दिमाग का कायल है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर, कह डाली ये बात

नई दिल्ली: भारत वर्ल्ड कप 2019 ( World Cup 2019 ) के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार के बाद विश्व कप से बाहर हो गया। लेकिन इस हार के साथ ही टीम इंडिया ( Team India ) के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ लिया है। फैंस का कहना है कि धोनी सेमीफाइनल में काफी अच्छा खेले और हम उन्हें आगे भी खेलता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे में वो संन्यास न लें। वहीं अब दुनिया में सबसे बेहतरीन विकटकीपर्स की लिस्ट में शामिल ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलिक्रिस्ट ने धोनी के लिए एक बात कही है।

Not sure if you are playing on but thanks @msdhoni You have given the game so much. Always admired your calmness and self belief. #CWCUP2019 @BCCI