अकेले जिराफ ने 6 शेरों को याद दिलाई नानी, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर लोग हैरान हो जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 6 शेरों का झुंड एक जिराफ पर हमला करता है। एक शेर जिराफ(Giraffe )की पीठ पर चढ़ जाता है, जबकि दो उसके पिछले पैरों को पकड़ लेते हैं।

कोरोना: नकली कुत्ते को टहलाने के बहाने लॉकडाउन में घूम रहा था शख्स, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार

सभी शेर (Lion) मिलकर उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करते हैं ताकी वे उसे मार कर खा सके। लेकिन जिराफ हार नहीं मानता है। वे उनसे लड़ता है। वे अकेलों सभी शेरों का मुकाबला करता है। आखिर अंत में शेरों का हार मान कर उस जिराफ को छोड़ कर जाना पड़ जाता है।

पहले वीडियो देख लें

A Lesson on Persistence. There will be many who will try to pull you down. But when the going gets tough, the tough gets going.

Here a giraffe managed to keep standing for 5 long hours after being attacked. Eventually the pride of lions had to give up. pic.twitter.com/ctDjtGQtbR