कपिल शर्मा के घर आते ही ट्विटर पर छाया #Kapil, लोग बोले- ये तो धनी है...

नई दिल्ली: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ( Kapil Sharma ) के घर उस वक्त खुशी का माहौल बन गया, जब खबर आई कि वो पिता बन गए हैं। कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ ने एक प्यारी बिटियां को जन्म दिया है। हर कोई कपिल को मुबारकबाद दे रहा है। यही नहीं सोशल मीडिया पर #Kapil ट्रेंड कर रहा है। लोग इस हैशटैग के जरिए कपिल को पिता बनने की बधाईयां दे रहे हैं।

Blessed to have a baby girl 🤗 need ur blessings 🙏 love u all ❤️ jai mata di 🙏 — Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) December 9, 2019

Congrats kapil n Ginni . God bless family.. jai mata di. Spl bessings for yr daughter https://t.co/z5vQhhsEAl — pramod Goel (@pramodG99726963) December 10, 2019

जहां कपिल ने खुद ट्वीट करके लोगों को ये जानकारी दी कि वो पिता बन गए हैं, इसके बाद तो उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। पहले कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा 'बेटी पाकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं। आपका सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सभी को प्यार। जय माता दी।' वहीं इसके बाद #Kapil जोर पकड़ने लगा। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा 'कपिल को बधाई !!!!! ईश्वर प्यारी परी एंजल के साथ-साथ इन दोनों के जीवन में कई और खुशियां और आशीर्वाद दे'। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा 'मुबारक कपिल और गिन्नी को, ईश्वर का आशीर्वाद परिवार को मिले। जय माता दी। खाख दुआएं आपकी लड़की के लिए।'

धनी हो बहुत जो पहली संतान बेटी हुई रौनक होती है लाडो घर की!

वहीं 'द कपिल शर्मा शो' में काम करने वाले कपिल के साथी और कॉमेडियन कीकू शारदा ने भी उन्हें ट्विटर पर बधाई दी। उन्होंने लिखा बधाई हो भाई। साइना नेहवाल, बिंदू दारा सिंह समेत कई लोगों ने कपिल को बधाई दी। गौरतलब, है कि इससे पहले एक इटरव्यू में कपिल ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहता हू और मैं अपने पहले बच्चे के लिए काफी एक्साइटेड हूं। वहीं अब भगवान ने उनके घर बिटियां देकर इस खुशी को दोगुना कर दिया है।