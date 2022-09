राह चलते लड़कों को रोक कर अपना बायोडाटा देती है लड़की, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

सोचिए आप किसी सड़क से गुजर रहे हों अचानक एक लड़की आपको रोक ले और फिर आपको अपना बायोडाटा थमा दे तो आप क्या करेंगे। खास बात यह है कि ये बायोडाटा किसी नौकरी के लिए नहीं बल्कि आपके साथ डेट पर यानी कहीं घूमने जाने के लिए हो तो।

आप किसी सड़क से गुजर रहे हों और अचानक एक खूबसूरत लड़की आपको रोक दे और फिर आपको अपना बायोडाटा थमा दे तो आप क्या करेंगे। दरअसल ये बायोडाटा किसी नौकरी के लिए नहीं बल्कि डेटिंग बायोडाटा है। अगर मामला समझ में नहीं आया तो जरा विस्तार से समझिए। डेटिंग ऐप के जरिए बॉयफ्रेंड ढूंढने में जब एक युवती को मुश्किलें आने लगीं, तो उसने अपने लिए बायफ्रेंड ढूंढने का नायाब तरीका निकाला। वो राह चलते हैंडसम लड़कों को रोक कर अपना बायोडाटा देती है, जिसमें उनके साथ घूमने से लेकर समय बिताने तक की जानकारी होती है।

Girl Stops Attractive Boys On The Way And Gives Them Dating Resume