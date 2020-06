Sita Mata पर GoAir के कर्मचारी आसिफ खान ने की भद्दी टिप्पणी, धोना पड़ा नौकरी से हाथ

नई दिल्ली | निजी एयरलाइन गो एयर ने सीता माता पर अभद्र टिप्पणी (Offensive Commentary On Sita) करने वाले अपने कर्मचारी को नौकरी से निकाल (GoAir Fired Employee) दिया है। आसिफ खान नाम के शख्स ने ट्विटर पर सीता माता को लेकर भद्दी टिप्पणी (Asif Khan Objectional Post) की थी जिसके बाद यूजर्स का गुस्सा भड़कना लाजमी था। आसिफ गो एयर का कर्मचारी था (GoAir Employee Asif Khan) इसीलिए उसके अश्लील कमेंट के बाद गो एयर को बॉयकॉट (Boycott GoAir Trend) किया जाने लगा। कई लोगों ने गो एयर से आसिफ को निकालने की अपील की।





Soon after my tweet, Asif Khan deactivated his profile but I am glad, GoAir didn’t let him get away.



All you hateful Hinduphobes out there, watch out, you could be the next one. pic.twitter.com/XikaYozsWz