जय- वीरू की तरह एक दूसरे से गले मिले बंदर, देखें Viral Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर आये दिन कोई न कोई वीडियो (Viral Video) वायरल होता रहता है। ये वीडियो कभी डराने वाले होते हैं तो कभी हसाने वाले, पर इन दिनों वायरल हो रहा ये वीडियो थोड़ा अलग है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भावुक हो सकते हैं। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कैसे दो बंदर (Heartwarming Monkey Video) एक-दूसरे को इंसानों की तरह गले लगा रहे हैं।

पहले वीडियो देखें

There is more power in a good strong hug than in a thousand meaningful words💕



🎬: In the video pic.twitter.com/eOEkhRDkwN