यहां के लोग एक-दूसरे पर लगाते हैं गाय का गोबर, वजह जानेंगे तो दंग रह जाएंगे

नई दिल्ली: भारत को यूं ही धर्मनिरपेक्षता का देश नहीं कहा जाता। यहां अलग-अलग धर्मों के लोग भी अपने-अपने त्यौहारोों को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि, कई त्यौहार ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे ही एक क्षेत्रीय त्यौहार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

Let them Festive Faeces Fly! Cow dung fight in India brings ‘good health’https://t.co/X7hPHucK6n pic.twitter.com/ImWQy4IlVy