कुछ लोगों ने पैसे जोड़कर खरीदी जमीन, फिर बना दिया नया देश

एक देश ऐसा भी है जिसे कुछ लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए बनाया है। जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। वास्तव में ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसे कुछ लोगों ने Belize से खरीदा था। इस आइलैंड के बारे में जानें विस्तार से:

दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां एक COFFEE CAYE नाम के एक आइलैंड को कुछ लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए बनाया है। COFFEE CAYE आइलैंड को ही इन लोगों ने एक अलग देश बना दिया है। काफी हैरानी हो रही है न? पर ये सच है। कैरिबियाई देश Beliz में 1.2 एकड़ आइलैंड वीरान पड़ा हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने इसे क्राउड फंडिंग कर जरिए मिलकर खरीदा और ये लोग इसे एक नया देश बनाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस देश को मान्यता नहीं दी है। ये लैंड काफी छोटा है जो कुछ मिनटों में शुरू और खत्म भी हो जाएगा। इस लैंड को खरीदने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है और यहाँ से नागरिकता के लिए कोई भी अप्लाइ कर सकता है।

Group Buys Beautiful Uninhabited Belize Island and Create (PC: Let's Buy An Island official Page)