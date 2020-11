बढ़ते प्रदूषण को देख कर्नाटक की प्रिया जैन ने चॉकलेट से बना डाले बम-पटाखे,देख हर की हो गया हैरान

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को इस विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसी लिए इस वर्ष ग्रीन दिवाली यानी बिना पटाखें के दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सरकार से ले कर स्वयम सेवी संगठनों ने भी देश वासियों से अपील की थी। जिसको देखते हुए कर्नाटक की चॉकलेटियर के नाम से मशहूर प्रिया जैन ने ऐसा कर दिखाया जिसकी तारीफ देखने व सुननो को मिल रही है। प्रिया जैन ने बिना पटाखों के दिवाली मनाने के लिए चॉकलेट से बने बम-पटाखे तैयार किया। इस मौके पर प्रिया जैन ने सभी को सन्देश दिया कि - 'इस दिवाली पटाखे फोड़ो नहीं, बल्कि चॉकलेट के शेप में इसे खाओ'।

Karnataka: Ahead of #Diwali, Bengaluru-based chocolatier has come up with the concept of 'Don’t burst crackers; Eat crackers.' She has named chocolates after crackers like rockets, sutli bomb, Laxmi patakha, Flower pots, among others. pic.twitter.com/hnyGcZKEmB