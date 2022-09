नवरात्रि से पहले गुजरात के वडोदरा में शुरू हो गया जश्न, गरबा का ये वीडियो हो रहा वायरल

Gujarat: नवरात्रि से पूर्व ही देशभर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुजरात के वडोदरा से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिलायें व पुरुष नृत्य कर रहे हैं।

सोमवार से नवरात्रि त्योहार शुरू हो रहा है जिसको लेकर अभी से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर गुजरातियों का ये पसंदीदा नवरात्रि त्योहार है जिसकी तैयारी अभी से वडोदरा में देखने को मिली। यहाँ लोग पारंपरिक पोशाक में नृत्य करते नजर आए। इससे कुछ दिनों पहले उदयपुर के एक स्कूल में लोग स्विमिंग पूल गरबा करते हुए देखे गए थे जिसका वीडियो वायरल हो रहा था।

Gujarat: People perform Garba in Vadodara as celebration begins ahead of Navaratri festival