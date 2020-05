आसमान से होने लगी Coronavirus जैसे ओलों की बारिश, खौफ में लोग बोले- भगवान की चेतावनी

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के कारण पूरी दुनिया इस समय शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से संकट में है। हर तरफ कोरोना ( Covid-19 ) का खौफ है, ऐसे में लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। कोरोना ( Coronavirus outbreak ) का नाम आते ही लोगों के जहन में डर का माहौल पैदा हो जाता है। इसी बीच मेक्सिको ( Mexico ) में एक बेहद ही विचित्र घटना सामने आई है।

Hailstones Shaped Like Coronavirus: मेक्सिको में बारिश के साथ अचानक कोरोना वायरस के आकार के ओले गिरने लगे। इस घटना के बाद लोग दहशत में आ गए और अपने घरों में कैद हो गए। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें सामने आई है, जिनमें कोरोना वायरस जैसे ओले दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लोग खौफ में हैं, वहीं कुछ इसे भगवान की चेतावनी भी बता रहे है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेक्सिको के न्यूवो लियोन राज्य में मोंटमोरेलोस ( Montemorelos ) में ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के दौरान कोरोना वायरस जैसे आकार के ओले गिरने लगे। लोगों ने सोशल मीडिया पर ओलों की तस्वीरें शेयर की। तस्वीरों में कोरोना वायरस के शेप के ओले दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के दिलों में दहशत छाई हुई है।

ईश्वर का प्रकोप?

स्थानीय लोग इस घटना को ईश्वर का प्रकोप मान रहे हैं। हैरान करने वाली बात है कि काफी देर तक कोरोनो वायरस के आकार के ओलों की बारिश होती रही। मौसम विशेषज्ञों ने कथित तौर पर कहा कि यह ओलावृष्टि में एक आम दृश्य था।

उन्होंने कहा, बर्फ के छोटे टुकड़े घुमते हुए इस तरह का रूप ले सकते हैं। हालांकि, ओलावृष्टि के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। क्योंकि, मेक्सिको में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे है।

