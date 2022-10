अपाहिज डॉगी को मिली व्हीलचेयर, नए 'पैर' पाकर खुशी से दिया ऐसा रिएक्शन, हो जाएंगे इमोशनल

सोशल मीडिया पर आए दिन कई प्रकार के जानवरों के वीडियोज वायरल होते रहते हैं। कई वीडियो तो ऐसे होते हैं, जिनको देखकर चेहरे पर हंसी आ जाती है। इनमें से कई वीडियो डॉग्स के भी होते हैं। इन दिनों एक डॉग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपको भी इमोशनल करेगा।

Dogs reaction of getting her first wheelchair