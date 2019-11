बुर्ज खलीफा पर लिखा गया 'Happy Birthday to The King Of Bollywood', पल भर में वायरल हो गया वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड के किंग खान के 54वें जन्मदिन के मौके पर दुबई की इमारत बुर्ज खलीफा पर शाहरूख खान का नाम लिखा गया। इस पर लिखा गया 'Happy Birthday to The King Of Bollywood' इस वीडियो को खुद शाहरूख ने ट्विटर पर शेयर किया। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अब तक साढ़े सात लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं।

