Happy Valentine’s Day 2022: भेजें अपने करीबियों को ये प्यार भरी शायरी मैसेज और फोटो

Happy Valentine’s Day: वेलेंटाइन डे के शुभ अवसर आप सभी के लिए यहाँ हम Best Valentine day Shayari in Hindi का New Collection लेकर आए हैं जिसे आप अपनी Girlfriend & Boyfriend या अन्य किसी प्रिय के साथ शेयर करके उनको वेलेंटाइन डे की शुभकामनाएं दे सकते हो।

नई दिल्ली Updated: February 14, 2022 12:07:03 am

Valentine’s Day: 14 फरवरी हर साल वेलेंटाइन डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनो से प्यार का इजहार करते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस दिन का बेसबरी से इंतजार करते हैं। यूं तो प्यार का इजहार करने का कोई एक दिन नही होता ये तो आप कभी भी कर सकते हैं लेकिन इस पूरे वेलेंटाइन हफ्ते की बात ही कुछ और होती है। इस दिन प्यार करने वाले अपने हमसफर, पार्टनर या लवर के साथ अपने रिश्ते व रिश्तों में गर्माहट को सेलिब्रेट करते हैं।

इस खास मौके पर हर कोई अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। पर कई बार, इजहार-ए-मोहब्बत के लिए शब्द नहीं मिलते हैं। इस दिन आप अपनी दिल की बात कुछ खास संदेशों के जरिये भी बता सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे फोटो, शायरी, मैसेज और कोट्स जो आप अपनों को भेज सकते हैं।

1. अब तो शाम-ओ-सहर मुझे रहता है बस खयाल तेरा,

कुछ इस कदर दुआओ सा मिला हैं मुझे साथ तेरा,

की अब कोई शिकवा और शिकायत नही उस खुदा से,

बस एक तुम्हें पाकर खुशियों से भर गया ये दामन मेरा।

हैप्पी वैलेंटाइन्स डे 2022



2. दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है,

देखा है जब से तुम्हें ए मेरे सनम, सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करने का दिल चाहता है..

Happy Valentine Day My Love



3. ऐ चाँद तू भूल जायेगा अपने आपको

जब सुनेगा दास्तान मेरे प्यार की

क्या तू करता है गुरुर अपने आप पे इतना

तू तो सिर्फ परछाई है मेरे प्यार की।

Happy Valentine Day



4. करनी है खुदा से एक गुज़ारिश

तेरे प्यार के सिवा कोई बंदगी ना मिले

हर जनम में साथी हो तुम जैसा

या फिर कभी ज़िन्दगी ही ना मिले।

Happy Valentine Day



5. लोग कहते फिरते है जिसे हम प्यार करते है

वो एक चांद का टुकड़ा है

पर उन्हें क्या पता जिसे मैं प्यार करता हूं

चांद उसका एक टुकड़ा है।

6. चले गए हैं दूर कुछ पल के लिए

मगर करीब है हर पल के लिए

कैसे भुलायेंगे आपको एक पल के लिए

जब हो चुका है प्यार उम्र भर के लिए।



7. चलो आज खामोश प्यार को इक नाम दे दें,

अपनी मुहब्बत को इक प्यारा अंज़ाम दे दें

इससे पहले कहीं रूठ न जाएँ मौसम अपने

धड़कते हुए अरमानों एक सुरमई शाम दे दें।



8. मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गयी,

कभी तुमसे दोस्ती थी अब मोहब्बत बन गयी,

कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिंदगी में की,

सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आदत बन गयी।



9. एक अदा आपकी दिल चुराने की,

एक अदा आपकी दिल में बस जाने की,

चेहरा आपका चाँद सा,

और एक जिद हमारी चाँद को पाने की।



10. आपके आने से जिंदगी कितनी खूबसूरत है,

दिल में बसी है जो वो आपकी ही सूरत है,

दूर जाना नहीं हमसे कभी भूलकर भी,

हमें हर कदम पर आपकी जरूरत है।

