इमरान खान को लेकर वीना मलिक ने लिया हरभजन से पंगा, भज्जी ने कर दी सरेआम बेइज्जती

नई दिल्ली: पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक आए दिन कोई न कोई तमाश खड़ा करती रहती हैं। कभी भारत के खिलाफ जहर उगलती है तो कभी यहां के लोगों के लिए उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। और इस बार वीना ने पंगा लिया टीम इंडिया के क्रिकेटर हरभजन सिंह से, लेकिन हरभजन ने वीना की जमकर खिल्ली उड़ाई है। हरभजन सिंह ने (UNGA) में इमरान खान के भाषण पर किए गए वीना मलिक की टिप्पणी को लेकर मजाक उड़ाया है।

दरअसल, वीना मलिक इमरान खान को सर्पोट कर रही थीं। इसी वजह से इमरान खान के सपोर्ट में वीना मलिक ने लिखा था- 'प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी स्पीच में शांति की बात की है। उन्होंने उस खौफनाक मंजर की बात की है जो कर्फ्यू हटने के बाद निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कहीं ना कि धमकी दी क्या आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती?'

What do u mean by surly? Oh is it surely ?? 😂😂😂😂 lo ji dekho yeh Angreji Inki.. chill pill next time try and read before u put something in English 👍 https://t.co/dgaTOJplDU