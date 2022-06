समय से पहले बारात लेकर निकला दूल्हा, दोस्तों ने ठोका 50 लाख का मुकदमा

Haridwar groom sued by friends: एक दूल्हे पर उसके दोस्तों ने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगा है।

शादी में कुछ न कुछ अजीब या दिलचस्प होता है जो लोगों को काफी हैरान करता है। एक शादी में ऐसा हुआ है कि दूल्हे पर उसके दोस्तों ने मुकदमा ठोक 50 लाख रुपये के मुआवजे की भी मांग की हैं। सही सुना आपने, ये सच है। जिस शादी में दोस्त और रिश्तेदार के होने से रौनक बढ़ती है वहाँ एक दोस्त की नाराजगी दूल्हे पर भारी पड़ गई। हरिद्वार में एक दूल्हे को समय से पहले बारात लेकर निकल जाना भारी पड़ गया। उसके नाराज दोस्तों ने उसपर 50 लाख रुपये का मुकदमा ठोक दिया है। ये खबर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।

Haridwar groom sued by friends for Rs 50 lakh for bizarre reason