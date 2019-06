हाथी भी निकालते हैं अंतिम यात्रा! इस वायरल वीडियो को देख भावुक हुए लोग

नई दिल्ली। दर्द सिर्फ इंसानों को नहीं होता। जानवर भी अपने करीबी के मरने पर रोते हैं बिलखते हैं। हम आजतक आपके लिए ऐसी कई खबरें लेकर आए हैं जिनमें पशु-पक्षी अपने करीबी के मरने पर उदास हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहते हैं जिनमें पशु-पक्षियों की करुणा और वेदना साफ झलकती है। हाल ही में सोशल मीडिया ( social media ) पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाथी का एक समूह हाथी के बच्चे के शव साथ नज़र आ रहा है। इस वीडियो को देखने पर ऐसा लगता है मानों हाथी के मरे हुए बच्चे की अंतिम यात्रा में हाथी का समूह शामिल हुआ हो।

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने यह लिखते हुए शेयर किया है- 'हाथी बच्चे का अंतिम संस्कार।' वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथी एक हाथी के बच्चे के शव को अपने साथ लेकर सड़क पार कर रहा है। उसके पीछे-पीछे हाथी का समूह भी आता दिख रहा है। हाथी के बच्चे की इस अंतिम यात्रा के वीडियो में आप सड़क के एक तरफ लोगों के समूह को भी देख सकते हैं। ये लोग शांति से खड़े होकर हाथी की अंतिम यात्रा को देख रहे हैं।

This will move you !! funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0