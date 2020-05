घर के पास शेर देख डर गए लोग, पुलिस ने जांच किया तो उड़ गए होश

नई दिल्ली। कभी-कभी हम अपनी आंखों से जो देखते हैं वो सच नहीं होता और जो सच होता है, वो देख नहीं पाते। लोगों को लगता है कि उनकी आंखें कभी किसी चीज़ को लेकर धोखा नहीं खा सकतीं, लेकिन कभी कभार आंखें ऐसा धोखा देती है कि उससे बहुत परेशानी झेलनी पड़ जाती है। हाल ही में ऐसा ही धोखा ब्रिटेन (UK) के कैंट (Kent) में रहने वालों लोगों के साथ हो गया।

लॉकडाउन: कोरोना से जंग में दिन रात डटे हैं स्वास्थ्य कर्मी, बदले में मिला लाखों का चालान!

दरअसल, यहां रहने वाले लोगों ने अपने घर के पास की झाड़ियों में शेर को देख लिया। जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। इसके बाद एक हेलिकॉप्टर हेलिकॉप्टर (helicopter ) दस हथियारबंद पुलिसकर्मियों के साथ क्षेत्र में उतरा, जहां शेर के होने की सूचना मिली थी। लेकिन पुलिस ने वहां जो देखा वो चौकाने वाला था। पुलिस ने देखा कि वहां असली शेर की जगह शेर की एक मूर्ति रखी है।

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS