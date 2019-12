महिला डॉक्टर रेप केस में हेमा मालिनी का फूटा गुस्सा, कहा- आरोपियों को जेल में डालकर...

नई दिल्ली: 28 नवबंर की रात हैदराबाद से एक ऐसी घटना सामने आई थी, जिसने एक बार फिर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में बतौर सहायक पशु चिकित्सक काम करने वाली युवती का अधजला शव शहर के शादनगर इलाके में 28 नवंबर को एक पुल के नीचे मिला था। 27 नवबंर की रात को उसकी गुमशुदगी की रिर्पोट उसके घरवालों ने पुलिस में लिखवाई थी। इस पूरे मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिन्होंने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया।

BJP MP from Mathura, Hema Malini on rape & murder of woman veterinarian in Telangana: Everyday we are hearing these things happening to women, women being harassed. My suggestion is to keep the culprits in jail permanently, once they go in jail they should not be released at all. pic.twitter.com/WvonagkXhk — ANI (@ANI) December 3, 2019

इस मामले के सामने आते ही एक बार निर्भया जैसे गैंगरेप की याद दिला दी। खबर फैलते ही पूरे देश के लोग आगबबूला हो गए। जगह-जगह प्रदर्शन किए गए। साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। नेता हो या अभिनेता सभी ने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। बॉलीवुज एक्ट्रेस और मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी गैंगरेप के आरोपियों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। हेमा मालिनी ने हैदराबाद की घटना को लेकर कहा, 'हम रोजाना महिलाओं के साथ होने वाली इस तरह की चीजों के बारे में सुन रहे हैं। महिलाओं का शोषण हो रहा है। मेरी सलाह यह है कि आरोपियों को स्थायी रूप से जेल में रखा जाए। एक बार वह जेल जाएं तो उन्हें कभी भी रिहा नहीं करना चाहिए।'

#JusticeForPriyankaReddy These r the worst kind of shaitans disguised in the human form! The pain, torture n death of innocent women like nirbhaya n Priyanka Reddy should now get us together n put an end to such shaitans who live among us, before any other innocent woman...(1/2) — Chulbul Pandey (@BeingSalmanKhan) November 30, 2019

इसके अलावा फिल्मकार अपर्णा सेन ने कहा-'यह बेहद घिनौना अपराध है। लेकिन इसके बाद क्या? क्या बलात्कार की और कोई वारदात नहीं होगी? क्या बलात्कार के मामलों में कमी आएगी?' वहीं एक्टर सलमान खान ने ट्विटर पर कहा- इंसान के भेष में शैतान। निर्भया और पशु चिकित्सक डॉक्टर समेत जिन महिलाओं के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं इन्हें तुरंत रोकने की जरूरत है। सभी को साथ मिलकर ये कदम उठाना होगा। इससे पहले किसी और महिला के साथ ये सब हो बहुत जरूरी हो गया है कि हम सब साथ मिलकर इस कुकर्म के खिलाफ आवाज उठाएं और हमारे बीच रह रहे ऐसे दरिंदों का खात्मा करें।

Three horrific incidents in 24 hours!!



Time to stand together and time to set an example!! How many more times will the daughters of our country fall prey to the brutality of these evils in our society???



My heart goes out to the victims and their families 🙏 #JusticeForWomen — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) November 30, 2019

सलमान खान के अलावा विवेक ओबेरॉय ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, '24 घंटे में तीन दिल दहला देने वाली घटनाएं!! एक साथ खड़े होने का अब समय आ गया है। हमारे देश की बेटियां, हमारे समाज में इन बुराइयों की बर्बरता का कितनी बार शिकार होंगी? #JusticeForWome।

Whether it is #PriyankaReddy in Hyderabad, #Roja in Tamil Nadu or the law student gangraped in Ranchi,we seem to be losing it as a society. It has been 7 yrs to the gut-wrenching #Nirbhaya case & our moral fabric continues to be in pieces.We need stricter laws.This needs to STOP! — Akshay Kumar (@akshaykumar) November 29, 2019

इसके अलावा एक्टर अक्षय कुमार भी ट्वीटर पर अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने लिखा, 'चाहें वो हैदराबाद की महिला डॉक्टर हों, चाहें तमिलनाडु की रोजा हों या फिर रांची के लॉ स्टूडेंट हों जिनका गैंगरेप हुआ, ऐसा लग रहा है कि एक समाज के तौर पर हम फेल हो रहे हैं। निर्भया गैंगरेप को 7 साल हो चुके हैं लेकिन हमारी नैतिकता टुकड़ों में बंटती जा रही है। हमें सख्त से सख्त कानून की जरूरत है। ये सब जल्द खत्म होना चाहिए।'