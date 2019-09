हिंदी दिवस खास! कुछ अंगरेज़ी शब्द जिनके हिंदी में ही निकलते हैं सही मायने

नई दिल्ली। व्हाट्सएप्प की भाषा कब आम भाषा हो गई पता ही नहीं चला किसी को कोई चुटकुला सुनाओ तो LOL कहकर निकल जाता है। चुटकुला बहुत मज़ेदार हो तो ROTFL वाला रिएक्शन मिल जाता है लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन सब स्लैंग (बोलचाल की भाषा) के बारे में नहीं जानते होंगे। आज हिंदी दिवस के मौके पर हम आपको बताएंगे कि अगर इन अंग्रेजी के इन शब्दों हो हिंदी में बोलै जाएगा तो इनका मतलब क्या होगा। आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास समय की कमी है। तो ऐसे में बतचीत को भी लोग छोटा करने के लिए अंगरेज़ी के ये शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए एक इन शब्दों का मतलब जानते हैं और वाक्य बनाकर समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कब और कहा इस्तेमाल किया जाता है।

Fo' Sho' (For Sure) यानी पक्का, 'भाई आज रात पक्का पार्टी है, आइयो ज़रूर।'

Mos Def: Most Definitely यानी ज़रूर, 'भाई आज रात पार्टी है आइयो ज़रूर।'

Obvs: Obviously यानी ज़ाहिर है, 'भाई आज रात पार्टी है क्या? उधर से जवाब आता है, ज़ाहिर है।'

OMG: Oh My God यानी हे भगवान! 'हे भगवान तूने नई बाइक खरीद ली, भाई पार्टी तो बनती है।'

LOL: Laughing Out Loud यानी ज़ोर से हंसना, यूं तो ये शब्द नहीं केवल भाव है लेकिन, भाई अगर किसी ने चुटकुला मारा है तो हंस लो ये lol क्या है?

Whatevs: Whatever यानी जो भी हो, 'भाई आज पार्टी है, उधर से जवाब आता है जो भी हो मैं नहीं आ रहा।'

ROTFL: Rolling On The Floor Laughing यानी ठहाके लगाकर हंसना, इसके लिए एक सलाह है अगर किसी का चुटकुला आपको इतना मज़ेदार लगा है तो हंस लीजिए ये ROTFL क्या होता है।

TTYL: Talk To You Later यानी बाद में बात करते हैं, 'सुन भाई आज पार्टी है, उधर से जवाब आता है भाई बाद में बात करता हूं।

BFF: Best Friend Forever यानी लंगोटिया यार, भाई तू तो मेरा लंगोटिया यार है, आज पार्टी है आइयो ज़रूर।

Amaze/Amazeballs: Amazing यानी गज़ब भाई, पार्टी है दोस्त आना है तुझे, गज़ब भाई आऊंगा।