होली पर दामाद को माला पहनाकर गधे पर घुमाया जाता है पूरा गांव, वजह जान आप भी हो जाएंगे हैरान

होली का त्योहार देशभर में धूमधाम से मनाया जाता है। कई इलाकों में तो इस त्योहार को मनाने का तरीका भी इतना अनूठा होता है कि जानकर भी लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक गांव है जहां नए नवेले दामाद को गधे पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता है।

देशभर में होली को धूम-धाम से मनाया जाता है। होली का ये त्योहार रंगों के साथ-साथ हर्ष और उल्लांस अपने साथ लेकर आता है। होली का त्योहार भगवान कृष्ण और राधा के शाश्वत प्रेम को श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे तो देशभर में इस त्योहार की धूम रहती है, लेकिन बरसाना से लेकर यूपी के कई इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। धुलंडी या रंगवाली होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल 17 मार्च को होलिका दहन और 18 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। बता दें कि होली का ये त्योहार देश के एक इलाके में अनूठे तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर गांव में नए नवेले दामाद को गधे पर बैठाकर घुमाया जाता है।

