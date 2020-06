शख्स ने मंगाया था 300 रुपए का स्किन लोशन, Amazon ने भेज दिया 19 हज़ार के ईयरबड

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स (ECAMARS ) वेबसाइट द्वारा नकली प्रॉडक्ट डिलिवर किए जाने के हजारो मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा कई बार ऐसे मामले भी आए हैं, जब किसी ने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो और उसे मिला कुछ और हो। लेकिन हाल ही में इन दोनों के इतर अनोखा मामला सामने आया है।

Bose wireless earbuds (₹19k) delivered instead of skin lotion (₹300). @amazonIN support asked to keep it as order was non-returnable! 🤪🤦‍♂️🥳 pic.twitter.com/nCMw9z80pW — Gautam Rege (@gautamrege) June 10, 2020

दरअसल, जोश सॉफ्टवेयर (Josh Software) के सह-संस्थापक गौतम रेगे (Gautam Rege) ने हाल ही में अमेजन (Amazon) से 300 रुपये का स्किन लोशन (Skin Lotion) ऑर्डर किया। ऑर्डर समय के साथ उनके पास पहुंच गया। लेकिन जब उन्होंने BOX खोला तो हैरान रह गए। क्योंकि उसमें 300 रुपये का स्किन लोशन (Skin Lotion) ऑर्डर किया, लेकिन उनको उसकी जगह 19 हजार रुपये के बोस के हेडफोन्स (Bose Headphones) आ गए थे।

गौतम रेगे (Gautam Rege) ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्विवट कर बताया कि उन्होंने पैकेज वापस करने के लिए अमेज़ॅन कस्टमर केयर से संपर्क किया, तो उनसे कहा गया कि आइटम "नॉन-रिटर्नेबल आप इसे रख लें।

Is the skin lotion still in stock? Please send link. — Hetal Rach (@heytal) June 10, 2020

अमेजन की तरफ से 19 हजार रुपये के हेडफोन्स पाने के बाद अब गौतम की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग गौतम 'क्या स्किन लोशन भी भी स्टॉक में है? कृपया मुझे लिंक भेजें।'

I want thie scheme too 😭😭😭 — Rosy (@rose_k01) June 11, 2020