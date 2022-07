Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे के व्यक्ति को अजीब डांस करना भारी पड़ गया।

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होती है। कुछ वीडियो काफी हैरान करते हैं तो कुछ हंसने को विवश कर देते हैं। शादी से जुड़ी वीडियो भी इनमें शामिल होती हैं जो कभी दुल्हा-दुल्हन की वजह से तो कभी बारातियों की वजह से चर्चा में रहती है। आपने अक्सरशादियों में लोगों को नागिन डांस करते हुए देखा होगा और खुद को हंसने से रोक नहीं पाए होंगे। एक ऐसी ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें एक शख्स को अजीब तरह से डांस करना भारी पड़ गया। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं।

Horse kicked man who is dancing in weird in baraat, Video goes viral