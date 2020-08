नई दिल्ली। अमेरिका में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बीच एक और संकट ने दस्तक दे दी है। इस मुसिबत का नाम है लॉरा तूफान (laura hurricane)। कुछ कुछ घंटों पहले इस तूफान विकराल रूप धारण कर लिया है।

नासा (NASA) ने इस लॉरा तूफान की कुछ तस्वीरें भी साझा कि है। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने इस तूफान के चेतावनी जारी की है। National Cyclone Center ने बताया कि तूफान लॉरा की वजह से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं जिसके चलते राज्य में 'विनाशकारी तूफान, खतरनाक हवाएं और बाढ़ (Flood) जैसी स्थिति' बन सकता है। बताया जा रहा है कि लुइसियाना में यह 1856 के बाद सबसे ताकतवर तूफान है।

मीडिया रिपोर्र्स के मुताबिक, ये तूफान Louisiana और Texasमें सबसे चरम पर होगा। इसी को देखते हुए दोनों शहरों से करीब पांच लाख लोगों को उनके घर से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है।

कितना खतरनाक है लॉरा तूफान?

NASA के मुताबिक, न्यू ऑर्लिंस में आए कैटरीना तूफान (Hurricane Katrina) के बाद लॉरा सबसे ताकतवर तूफान है। कैटरीना की वजह से 1800 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉरा तूफान कितना खतरनाक है। जानकारों के मुताबिक, ये तूफान समुद्र के नीचे कम एयर प्रेशर की जगह से बनना शुरू होता है। ऐसी स्थिति में आस-पास के क्षेत्रों की हवा इस जगह को भरने के लिए वहां आने लगती है, जिसकी वजह से लो प्रेशर वाली जगह भी गर्म और नर्म होने लगती है। जब गर्म हवा ऊपर उठकर ठंडी होने लगती है, तब उस नमी से बादल बनने लगते हैं। फिर बादलों और तेज हवा का यह जाल बढ़ता जाता है औऱ गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनने लगता है।

Views of Hurricane Laura taken from @Space_Station today. Stay safe everyone. pic.twitter.com/KwVvRLA15m