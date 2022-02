भारत के खोनोमा गाँव में एक भी पेड़ नहीं काटा जाता, जानें कैसे बना देश का पहला ग्रीन विलेज

India’s First Green Vilalge: भारत ही नहीं ये एशिया का पहला ग्रीन विलेज है जिसका नाम खोनोमा है। इस गाँव में लोग पेड़ नहीं काटते।

दुनियाभर में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ने सभी की चिंताओं को बढ़ाया हुआ है। भारत में भी मेट्रो शहरों में प्रदूषण के स्तर ने कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया है। हर साल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी खराब होती है और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में भारत में एक ऐसा गाँव भी है जो हरियाली को महत्व देता है। यहाँ के लोग स्वच्छ हवा में सांस ले रहे हैं। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला ग्रीन विलेज है।

How Khonoma became India's first Green Village