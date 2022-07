मगरमच्छ के पेट में कितनी देर तक जिंदा रहता है उसका शिकार?

Crocodile Digestive System: मगरमच्छ का डिजेस्टिव सिस्टम कितना मजबूत होता? यदि वो किसी जीव का शिकार करता है तो उसे पचाने में कितना समय लेता है?

मगरमच्छ कभी किसी पशु या इंसान को निगल जाए तो लोग तुरन्त उसका पेट काटकर उस जीव को निकालने पर विचार करने लगते हैं। पर क्या वास्तव ऐसा करना सही होगा? कोई शिकार किसी मगरमच्छ के पेट में कितनी देर तक जीवित रहता है? वास्तव में मगरमच्छ एक ऐसा जीव है जो सांप, भैंस, मवेशी और यहां तक कि इंसान को भी निगल जाते हैं। इन्हें पचाने में मगरमच्छ को अधिक समय नहीं लगता। शोध में भी सामने आ चुका है कि मगरमच्छ की पाचन क्रिया इतनी मजबूत होती है कि वो जीवों की हड्डियाँ तक गला देती है।





How long prey stay live in the stomach of a crocodile? (File Pice)