इस Photo में आपको कितने हाथी दिखाई पड़ रहे हैं? ज्यादातर लोगों के जवाब हैं गलत!

नई दिल्ली। इंटरनेट (Internet) पर इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है। यह फोटो हाथियों (Elephants) के एक परिवार की है। इस पोस्टर में सीधे तौर पर चार 4 हाथी दिखाई पड़ रहे हैं। जिसमें 3 बड़े हाथी और एक बच्चा है। हालांकि मजे की बात यह है कि इस पोस्टर में 7 हाथी हैं। इस पोस्टर को लोग पहेली मान रहे हैं।

दरअसल, हाल ही में वाइल्डलेंस इको फाउंडेशन (WildLense Eco Foundation) ने हाथी के झुंड (Elephant Group) की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में हाथी का झुंड पानी पीता नजर आ रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक के बाद एक खड़े हाथी पानी पी रहे हैं। सीधे तौर पर देखें तो यहां 4 हाथी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन असल में 7 हाथी हैं।

फाउंडेशन (WildLense Eco Foundation) ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि "कुछ फ्रेम शानदार होते हैं, जब आपको 7in1 फ्रेम मिलता है और वह भी सिंक्रनाइज़ेशन (Synchronization) में।”

वहीं फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते ही वायरल हो गया। फोटो को अब तक हजारों लोगों ने लाइक किया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस फोटो में 7 हाथी किधर हैं। लोगों को इतना कंफ्यूज देख NGO ने इन हाथियों का एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में हाथी घूमते नजर आ रहे हैं।