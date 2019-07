1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया को मिली थी महज इतनी सैलरी, वायरल हुई फोटो

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट को किस कदर प्यार मिलता है ये किसी से छुपा नहीं। टीम इंडिया ( Team India ) देश के किसी भी कोने में क्रिकेट मैच ( Cricket match ) खेल रही हो। वहां फैंस कैसे भी करके पहुंच ही जाते हैं। ये बात भी किसी से छुपी नहीं कि मौजूदा समय में भारतीय खिलाड़ियों को मैच खेलने की अच्छी खासी फीस मिलती है। लेकिन क्या क्रिकेट प्रेमी इस बात को जानते हैं कि साल 1983 में जब टीम इंडिया ने विश्व कप ( world cup 1983 ) जीता तो उन्हें कितनी मैच फीस मिली। शायद नहीं तो चलिए आपको बताते हैं।

वायरल हो रहा है ये फोटो

साल 1983 और लॉर्ड्स का मैदान। जहां भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था। इस मैच ने 24 साल के भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ( Kapil Dev ) को रातों-रात स्टार बना दिया था। लेकिन इन दिनों एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल ( viral ) हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि साल 1983 में हमारी क्रिकेट टीम को कितनी सैलरी मिली थी। ट्विटर पर 'Markarand Waingankar' नाम के यूजर ने एक फोटो शेयर की, जिस पर उस वक्त के सभी खिलाड़ियों की सैलरी लिखी है। आपको बता दें कि जिन्होंने ये फोटो शेयर की वो पेशे से जर्नलिस्ट हैं।

Remember reading somewhere, that @BCCI didn't have enough money to honour the team after they won the cup. The @mangeshkarlata ji helped BCCI to organize a fund-raising concert where she performed and raised 20 lakh. Then the board could give 1 lakh to each player.

