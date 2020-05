तस्वीरों में देखें कैसे लिया जा रहा है शेरों से ‘कोरोना वायरस’ का सैम्पल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये बीमारी वैसे तो इंसाने पर ज्यादा प्रभावी है लेकिन जानवर भी इस बीमारी से अछूत नहीं है। अमेरिका की न्‍यूयॉर्क में टाइगर कोरोना वायरस (COVID-19) पॉजिटिव पाए गए है।

कोरोना वायरस अमेरिका (coronavirus in america) में अब जानवरों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। न्यूयॉर्क में स्थित ‘ब्रोंक्स जू’ में चार बाघ और तीन शेर में ‘कोविड 19’ (Covid-19) का संक्रमण पाया गया है, जो संख्या अब आठ हो चुकी है।

टाइगरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद जानवरों को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। दुनिया भर के चिड़ियाघरों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी लक्षण / असामान्य व्यवहार के लिए सीसीटीवी के माध्यम से 24/7 जानवरों की निगरानी करने के लिए कहा गया है।

This is how they collect samples for #COVID19 from #tigers . A daunting task. Specially when eight big cats are tested positive of #Covid19 at Bronx zoo. Pic Courtesy; Miami Zoo. pic.twitter.com/rgXN9X2fCK

हाल ही में प्रवीन कासवान (parveen kaswan) ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें शेरों से ‘कोविड 19’ का सैम्पल लिया जा रहा है। प्रवीन ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि ‘इस तरह शेरों से ‘कोविड 19’ के सैम्पल लिए जाते हैं। एक मुश्किल काम है। खासतौर पर जब ब्रोंक्स जू में आठ बिग कैट्स (शेर, बाघ आदि) ‘कोविड 19′ से संक्रमित पाए जा चुके हैं। बता दें ये तस्वीरों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

Immobilized and tested tigers at Zoo Miami for COVID-19 due to symptoms being exhibited such as nasal discharge and lack of appetite. Fortunately, tests came back negative! Here are some images that I captured of the procedure. pic.twitter.com/IglVCcRSyL